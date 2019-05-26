Önceki gün Kocaeli genelinde etkili olan yağışı hava Kartepe’de yıldırım düşmesine sebep oldu. Kartepe’nin Maşukiye ve Derbent Mahallelerinde bulunan 2 trafoya yıldırım düştü. Düşen Yıldırım Derbent ve Maşukiye Mahallesinde trafoları yaktı. Derbent Mahallesi merkez Jandarma Karakolu ve çevresi enerji kesintisinden etkilenirken, SEDAŞ ekipleri direk tipi 400 kVA’lık trafonun vinç ile montaj ve demontajını yaparak hızla enerji verdiler. Yıldırım düşmesi sonucu, SEDAŞ ekipleri Maşukiye Beşevler direk tipi 400 kVA’lık trafoya müdahale sırasında, trafo binası çevresinin ağaçlık bölge olması ve vinç girememesi nedeniyle iş makinası ile çalışma yaptılar.