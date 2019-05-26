Kocaeli'de ve Amerika birleşik Devletleri'nde uzun süre gazetecilik yapan Cenap Elmas'ın annesi Nebahat Elmas önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Elmas'ın cenazesi dün öğle namazına müteakip Körfez Güney Mahallesi Hacı Muharrem Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Körfrez Mezarlığı'nda defnedildi.
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Cenap Elmas'ın acı günü!
Gazeteci Cenap Elmas'ın annesi Nebahat Elmas hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz