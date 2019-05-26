Eğitim camiasının sevilen ismi, Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni ve Bekirderespor’da alt yapı koordinatörü olan İbrahim Anlar, annesini kaybetti. Tavşantepe TOKİ konutlarında oturan Bedriye Anlar(67) bir süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Bedriye Anlar’ın cenazesi bugün (Pazar) Bekirpaşa Mimar Sinan Camii’nde kılınacak ikinci namazını müteakip Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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İbrahim Anlar'ın acı günü!
Eğitim camiasının sevilen ismi, Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni ve Bekirderespor’da alt yapı koordinatörü olan İbrahim Anlar'ın acı günü!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz