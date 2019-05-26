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Ellibeş onayı verdi, Tarık Karayel başkan olarak atandı

AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanlığına Tarık Karayel atandı.
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31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden istifa eden Murat Uzuner, belediye başkan aday adayı olmuştu. Uzuner'in yerine bu göreve vekaleten Tarık Karayel atanmıştı. Karayel Gençlik Kolları Başkanı olarak resmen atandı. Karayel'in ataması Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanlığınca AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in de görüşü alınarak gerçekleştirildi.

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