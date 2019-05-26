Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:58 TSİ- Gündem G: Bugün 12:34 TSİ

Kocaeli'de yeni haftada havalar nasıl olacak?

Kocaeli’de yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün verilerine göre bu hafta sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli, yeni haftaya güneşli giriyor. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, yeni haftada yağmur yağışı beklenmiyor, sıcaklığın ise 30 derecenin üzerinde seyretmesi ön görülüyor. Mayıs ayını güneşle kapatacak olan Kocaeli, haziran ayına da güneşli bir havada girecek. İlerleyen günlerde gece sıcaklıkları da hissedilir derecede artacak.

32 DERECE

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre bugün kentimizde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 27 derece. 27 Mayıs Pazartesi günü, bulutlar biraz daha dağılacak, güneş kendini daha fazla hissettirecek. En düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. 28 Mayıs Salı günü de hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 32 dereceye çıkacak. 29 Mayıs Çarşamba günü yine hava az bulutlu ve güneşli, sıcaklık en düşük 22, en yüksek 31 derece seviyesinde seyredecek.

Bugün 11:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız mask
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız
Motosikletli sürücü TIR'ın altında can verdi! mask
Motosikletli sürücü TIR'ın altında can verdi!
Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı... mask
Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı...
Bayramda internet alışverişlerine dikkat mask
Bayramda internet alışverişlerine dikkat
Seçmen hangi adayı mağdur görüyor? mask
Seçmen hangi adayı mağdur görüyor?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı... mask
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı...
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor mask
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor

GALERİ

Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı mask
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak mask
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi mask
Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi
Fırtına Gebze'yi de VURDU! mask
Fırtına Gebze'yi de VURDU!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL