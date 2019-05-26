Kocaeli'de yeni haftada havalar nasıl olacak?

Kocaeli, yeni haftaya güneşli giriyor. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, yeni haftada yağmur yağışı beklenmiyor, sıcaklığın ise 30 derecenin üzerinde seyretmesi ön görülüyor. Mayıs ayını güneşle kapatacak olan Kocaeli, haziran ayına da güneşli bir havada girecek. İlerleyen günlerde gece sıcaklıkları da hissedilir derecede artacak.

32 DERECE

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre bugün kentimizde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 27 derece. 27 Mayıs Pazartesi günü, bulutlar biraz daha dağılacak, güneş kendini daha fazla hissettirecek. En düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. 28 Mayıs Salı günü de hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 32 dereceye çıkacak. 29 Mayıs Çarşamba günü yine hava az bulutlu ve güneşli, sıcaklık en düşük 22, en yüksek 31 derece seviyesinde seyredecek.