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KEYAD Başkanı Tengerek: Daha ne kadar orman tahrip edilecek?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapım aşaması için tahrip edilecek orman ve tarım alanları hakkında açıklama yapan KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek “Daha ne kadar orman tahrip edilecek?” diyerek tepki gösterdi.
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Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) Başkanı Mustafa Tengerek, dernek binasında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Kandıra ilçesi Babaköy'de yaklaşık 13 hektarlık alanda taş ocağı açılması sebebiyle 5 bine yakın ağacın kesilmesi ve Kuzey Marmara Otoyolu'na taş ve mıcır sağlamak amacıyla bir taş ocağı açılacak.Gebze Tavşanlı köyünde bulunan 1. derece doğal SİT alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı geçecek. Kanyonun arkasında bulunan alandan geçecek 1.7 kilometre olduğu belirtilen yol için 17 bin ağaç kesilecek. KEYAD konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına yönetim kurulu üyelerinde Mustafa Zengin, Mehmet Ali Uğurlu, Hüseyin Yüce ve çevreciler katıldı.

“TEMELİ EKONOMİK”

Açıklamalarda bulunan Yönetim kurulu üyesi Mustafa Zengin, “Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı geçecek. ÇED raporunun olumlu olması neticesinde sıkıntıya düştük. Ballıkayalar Milli Parkı’ndan geçecek otoyolu parkın kuzey doğusundan geçecek. Kocaeli yarımadasındaki ağaçları tahrip edecek. Doğa tahrip ediliyor. ÇED raporunda o kadar iyi düşünülmüş laflar ediliyor ki. Diğer tahrip edilen yerlerden bahsedilmiyor. Temelde yatan sebep tamamen ekonomik” dedi.

“HEM TOZ HEM TRAFİK”

Ağaçların tahrip edileceğini vurgulayan Zengin,açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kandıra ilçesi Babaköy'de yaklaşık 13 hektarlık alanda taş ocağı açılması sebebiyleyaklaşık 5 bin ağaç kesilecek. Kuzey Marmara Otoyolu'na taş ve mıcır sağlamak amacıyla bir taş ocağı açılacak. Alt yapısı için oradan malzeme çekilecek. Yaz günü hem tozu hemde trafiği düşünebiliyor musunuz? Biz ağaçların kesilmemesini ve bu sahanın taş ocağına teslim edilmemesini talep ediyoruz. Orası tabiatın ortasına bir hançer gibi duracaktır”

“YENİ YOL DA YETERSİZ KALACAK”

Zengin’İn ardından konuşan KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek, “Bu çalışmalar İstanbul’daki trafiğin hafifletilmesi için yapılıyor. 20 yıl sonra İstanbul’un trafiği yine artacak. Kuzey Marmara Otoyolu yetersiz kalacak. İstanbul için daha makro projelere ihtiyaç var. Daha ne kadar orman tahrip edilecek? Daha ne kadar tarım arazisi su altında kalacak?” dedi. Ekin EKEN

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Ya kardeşim yol yapmayı bilmiyorlar bence,yol yapıyor 2 ay geçmiyor heryeri mayın tarlası gibi patlak çatlak,maliyetleri bir karşılaştırın bakın ne aksaklıklar göreceksiniz!

Yanıtla . 0Beğen 26 Mayıs 12:37

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