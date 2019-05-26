U11 Ligi maçları sona doğru

Lider olan takımlar konumunu korumaya çabalarken takipçileri de zorluyor. Şampiyonluğa oynayan takımlar, kayıp vermek istemiyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda toplam 13 maç vardı. Bol gollü geçen karşılaşmalarda takımlar, havanın sıcak olmasına rağmen kalitesinden ödün vermedi. Hakemler de sık sık mola vermek zorunda kaldı. İzmit Erenlespor ile Bağçeşmespor takımları 1-1 beraberi kaldı. Güçlü kadrosuyla mücadele veren Kocaeli Güneşspor, Çubuklu Balaspor’a 2-0 yenildi. Gol düellosu şeklinde geçen maçta ise İzmit Yıldızspor Kandıra GB. BLD. spor’u 6-3 yendi. Yeni Kandıraspor ise KYÖD spor’u 1-0 mağlup etti.

İZMİT ERENLERSPOR: 1 BAĞÇEŞMESPOR : 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 C)

HAKEM: Umut Kayalık ***

İZMİT ERENLERSPOR: Ahmet ***, Ahmet Yasin **, Mehmet ***, Fatih **, Eymen **, Mehmet Akif ***, Paydaş **, Utku ***

BAĞÇEŞMESPOR: Hüseyin ***, Efecan ***, Asaf **, Ahmet **, Alperen **, Gökdeniz ***, Muhammet ***, Musad ***

GOLLER: Mehmet (1)(İzmit Erenlerspor),Muhammet (1)(Bağçeşmespor)

ÇUBUKLU BALASPOR: 2 KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 B)

HAKEM: Çağatay Çağlar ***

ÇUBUKLU BALASPOR: Sefa ***, Efe Sevik ***, Tunç ** (Alperen **), Tuna ***, Ömer *** (Aytaç **), Eren ***, Fatih ***, Melih ***, Mert Efe ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alperen ***, Mehmet **, Eymen **, Eren **, Efe Aydın ***, M.Efe ** (Enes **), Utku ***, Melih **

GOLLER: Fatih (1), Mert Efe (Çubuklu Balaspor)

İZMİT YILDIZSPOR: 6 KANDIRA GB BLDSPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11B)

HAKEM: Doğan Aslı ***

İZMİT YILDIZSPOR: Ömer ***, Ahmet *** (Berkan **), Alican ***, Can ***, Behlül ***, Poyraz ****, Yusuf *** (Çınar **), Adil *** (Mertcan **)

KANDIRA GB BLDSPOR: Eymen **, Doruk **, Mustafa **, Burak ***, Egemen ***, Doruk Efe ***, Yasir ***, Ahmet *** (Göksü Bayraktar **)

GOLLER: Poyraz (3), Behlül (2), Can (1)(İzmit Yıldızspor), Yasir (2), Doruk Efe (1)(Kandıra GB BLD spor)

YENİ KANDIRASPOR: 1 İZMİT KYÖDSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 A)

HAKEM: Çağlar Çağtay ***

YENİ KANDIRASPOR: Tugay ***, Furkan ***, Ensar *** (Harun **), Muhammet ***, Fatih ***, Kerem ***, Buğra ***, Ömer *** (Kaan **)

İZMİT KYÖDSPOR: İlyas **, Yiğit **, Kayra ***, Nemci **, Samet **, Yasin **, Onur **, Ahmet **

GOL: Kerem (1)(Yeni Kandıraspor)