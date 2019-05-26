Kentimizin en köklü kulüplerinden biri olan Bekirderespor’da camia iftar yemeğinde buluştu. Başkan Sabri Yıldız’ın sahibi olduğu Karadeniz Pide Salonu’nun önünde kurulan masalarda, açık havada iftar yapmanın hazzını yaşayan camia, mutlu bir geceyi geride bıraktı. Yemekte Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve Yusuf Erenkaya da hazır bulundu. Başkan Sabri Yıldız yemekle ilgili açıklanmasında “Kulüp yöneticilerimiz, eski başkanlarımız, esnafımız, ağabeylerimiz, dostlarımız derken son derece samimi bir iftar gerçekleştirdik. Gelen, gelmeyen herkesten Allah razı olsun. Hayat paylaşınca güzel” dedi.
Bugün 12:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:16 TSİ
Bekirdere camiası iftarda buluştu
Kentimizin en köklü kulüplerinden biri olan Bekirderespor’da camia iftar yemeğinde buluştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz