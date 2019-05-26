Bekirdere camiası iftarda buluştu

Kentimizin en köklü kulüplerinden biri olan Bekirderespor’da camia iftar yemeğinde buluştu. Başkan Sabri Yıldız’ın sahibi olduğu Karadeniz Pide Salonu’nun önünde kurulan masalarda, açık havada iftar yapmanın hazzını yaşayan camia, mutlu bir geceyi geride bıraktı. Yemekte Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve Yusuf Erenkaya da hazır bulundu. Başkan Sabri Yıldız yemekle ilgili açıklanmasında “Kulüp yöneticilerimiz, eski başkanlarımız, esnafımız, ağabeylerimiz, dostlarımız derken son derece samimi bir iftar gerçekleştirdik. Gelen, gelmeyen herkesten Allah razı olsun. Hayat paylaşınca güzel” dedi.