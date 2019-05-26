Milli yüzücülerimiz Alanya’da üs kurdu

Kocaeli Yüzme Kulübü’nden tam 10 sporcumuzun davet edildiği kampın ilk ayağına 3 sporcumuz katılmaya hak kazandı. Milli takım kampına davet edilen sporcularımız Alanya'da kamp yapıyor. KYK Teknik Direktörü Sabri Bozca da, Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Teknik Kurul Üyesi ve milli takım antrenörü olarak bu kampta sporcularımıza önderlik ediyor. Konuyla ielgili bir aııklama yapan KYK Başkanı Işıl Bozca “Göstermiş oldukları başarıdan dolayı milli takım kadrosuna alınan sporcularımızı, kıymetli hocamızı, takımın antrenörü Samet Işık hocayı, değerli velilerimizi, tüm KYK teknik ve idarî kadrosunu gönülden kutluyoruz. Bugün aday kadroda kulaç atan sporcularımızın, yarın Ay Yıldızlı forma için kulaç atacağına inancımız tamdır. Haydi güzel evlatlar, var gücünüzle çalışın. Güzel Türkiye’m sizden çok şey bekliyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz