Kandıralı gençlerden büyük başarı: 0-2

İLK YARIDA TEK GOL

Karşılıklı ataklarla geçen maçta Kandıra Gençlerbirliği, Ufuk’un 37.dakikadaki golü ile öne geçti. İlk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında futbolcular arasında zaman zaman gerilimli anlar yaşandı.89. dakikada Mert hakem Kadir Yılmaz’a itirazından, 90’da da Sinan rakibine faulden ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Çamçukurspor’un beraberlik golü için baskısı Kandıra ekibini terletse de kaleci Samethan kritik kurtarışlara imza attı.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Mücadelenin uzatma anlarında savunmasından uzun pasla çıkan Kandıra’da topu alan Okan, kaleci Bahadır’ı karşısında gördü ve topu ağlara gönderdi. (2-0) Sarı kartı bulunan Okan, gol sevincini formasını çıkararak yaşayınca ikinci sarı kartınardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede Çamçukur’un çabaları sonucu değiştirmedi ve Yeşil Beyazlılar 2-0’lık galibiyetin ardında adını 1. Küme U-19 ligine yazdırdı. Maç sonunda Başkan Ramazan Daş, yönetim kurulu üyeleri, teknik adam Ayhan Oyan, yardımcıları, futbolcular ve sporcu velileri büyük bir sevinç yaşadı. Ahmet AKAY

ÇAMÇUKURSPOR: 0 KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: 2

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Kadir Yılmaz***, Keremşah Balbay***, Ramazan Yıldız***

ÇAMÇUKURSPOR: Samethan**, Buvar**, Alperen**, Özgür**, Esat**, Sinan**, Abdülkadir**, Abdullah**, Mert**, Berkay** (Resul**) Ramazan**

KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: Bahadır***, Abdülsamet*** (Zeki**), Emrecan****, Doğukan***, Serhat***, Onur***, Mehmet Ali***, Okan***, İbrahim***, Ufuk****, Sefer*** (Erdinç**)

GOLLER: Dk. 37 Ufuk, Dk. 90+2 Okan (Kandıra)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+2 Okan (Kandıra) Dk. 89 Mert, Dk. 90 Sinan (Çamçukur)