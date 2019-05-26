İzmit Gençler Birliği U13 Futbol Takımı ve velileri, Otağ Han Cafe Bistro’da iftar yemeğinde bir araya geldi. Yengeçler, iftar yemeğinde aileleriyle bir olmanın tadını çıkarırken, kulüp yönetimi de dev bir aile olmanın hazzını yaşadı. Genel Koordinatör Zafer Durmaz “İftar yemeğinde bir araya geldik. Katılan sporcularımıza ve ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah Kabul etsin inşallah” dedi.
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İzmit GB camiası iftar yemeğinde buluştu
İzmit Gençler Birliği U13 Futbol Takımı ve velileri, Otağ Han Cafe Bistro’da iftar yemeğinde bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz