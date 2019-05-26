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Yücel Boru Kupa canavarı

Yücel Boru Fen Lisesi 2018-2019 öğretim yılı boyunca sportif alanda birçok başarıya imza attı.
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Yücel Boru Fen Lisesi 2018-2019 öğretim yılı boyunca sportif alanda birçok başarıya imza attı. Öğrenciler öğretim yılı boyunca hem dersleriyle ilgilenip hem de sportif faaliyetlere katılarak dereceler aldılar. Öğrencileriyle her zaman gurur duyduklarını ifade eden Yücel Boru Fen Lisesi Müdürü İsmail Boğa, “Sadece akademik değil, sportif alandaki başarılarımızda göğsümüzü kabartıyor. Öğrencilerimiz ile ne kadar gurur duysak az. Ayrıca öğrencilerimizin sportif gelişimlerine katkı sunan beden eğitimi öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

YÜCEL BORU’NUN SPORTİF ALANINDAKİ BAŞARILARI

1. Cumhuriyet kupası (Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü )

Genç Kızlar Voleybol Birinciliği

Genç Erkekler Basketbol 4.lük                        

2. Gelişim Ligi (Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü )

Genç Kızlar Volybol Birinciliği

Genç Erkekler Basketbol Birinciliği

3. Kocaeli Okul Sporları ( Kocaeli Gençlik Sporları İl Müdürlüğü )

Genç Erkekler B Kategorisi Oryantiring İl Birinciliği

Genç Erkekler B Kategorisi Oryantiring ( Manisa okul sporları grup yarışmasına katılım )

4. Türkiye Oryantiring Federasyonu

Patika Oryantiring Türkiye 2’incilik

Patika Oryantiring Türkiye 3’üncülük

5. Gençlik Haftası (Gebze Gençlik Spor İlçe Müdürü)

Genç Kızlar Plaj Voleybolu 1.lik

Genç Erkekler Sokak Basketbolu 3.lük

Genç Erkekler Ayak Tenisi 4.lük

6. İlçeler Arası Oryantiring

Genç Erkekler 1.2.3’üncülük

Genç Kızlar 1.2.3.lük

Genç Kızlar ve Genç Erkekler İlçe Birinciliği

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