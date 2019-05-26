Sakarya Olgunlar Turnuvası’nda boy göstermeye hazırlanan Çemsan takımı, büyülüyor. Kocaelispor’un efsane futbolcuları Engin Öztonga, Kaan Dobra, Haydar Koç gibi isimleri kadrosuna katan takımda Mehmet Açık da golleriyle dikkat çekiyor.
Bugün 12:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:24 TSİ
Çemsan Olgunlar’a hazırlanıyor
Sakarya Olgunlar Turnuvası’nda boy göstermeye hazırlanan Çemsan takımı, büyülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz