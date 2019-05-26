Küçükler, büyülüyor!

Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Küçükler Kategorisi (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasında gruplarında 1. ve 2.sırayı alan takımlar belirlendi. Kız ve erkeklerde 16’şar takım 26-29 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarına kaldı.
ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2018 – 2019 Voleybol Sezonu Küçükler Kategorisi (Kızlar-Erkek) Türkiye Şampiyonası, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü oynanacak final karşılaşmaları ile tamamlanacak. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.
FİNALE KALAN TAKIMLAR:
KIZLAR: Galatasaray, Fenerbahçe, Arkas Spor, Karşıyaka, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Vakıfbank İstanbul, Karayolları, İlbank, Vakıfbank Ankara, Nilüfer Bld., Eczacıbaşı, Tekirdağ Yıldırım Spor, TVF Spor Lisesi, Mersin Volgem, Tarsus Bld., Halkbank…
ERKEKLER: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa Voleybol, TED Ankara Kolejliler, İst. Okyanus Koleji, Arkas Spor, Halkbank, Ziraat Bankası, Bursa Bosch, Altınyurt, İst. Fabrika Voleybol, İstanbul BBSK, Maliye Piyango, Sahabiye, TFL Altekma.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz