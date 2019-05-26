Küçükler, büyülüyor!

Büyütmek için resme tıklayın

Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Küçükler Kategorisi (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasında gruplarında 1. ve 2.sırayı alan takımlar belirlendi. Kız ve erkeklerde 16’şar takım 26-29 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarına kaldı.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2018 – 2019 Voleybol Sezonu Küçükler Kategorisi (Kızlar-Erkek) Türkiye Şampiyonası, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü oynanacak final karşılaşmaları ile tamamlanacak. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.

FİNALE KALAN TAKIMLAR:

KIZLAR: Galatasaray, Fenerbahçe, Arkas Spor, Karşıyaka, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Vakıfbank İstanbul, Karayolları, İlbank, Vakıfbank Ankara, Nilüfer Bld., Eczacıbaşı, Tekirdağ Yıldırım Spor, TVF Spor Lisesi, Mersin Volgem, Tarsus Bld., Halkbank…

ERKEKLER: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa Voleybol, TED Ankara Kolejliler, İst. Okyanus Koleji, Arkas Spor, Halkbank, Ziraat Bankası, Bursa Bosch, Altınyurt, İst. Fabrika Voleybol, İstanbul BBSK, Maliye Piyango, Sahabiye, TFL Altekma.