Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisini ziyaret eden öğrencilerle sohbet edip, satranç oynadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, okul gazetesi için ziyaretine gelen Faik Şahenk İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerini ağırladı. Bıyık, öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra satranç oynayarak, sohbet etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bıyık, yeni dönemde eğitim camiasıyla sık sık bir araya gelerek, Darıca’yı eğitimde örnek bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Eğitime ve gençliğe katkımız artarak devam edecek. 9 ayrı noktada eğitim faaliyetlerini sürdüren Bilgi evlerimizde ilk, orta ve lise öğrencilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz, seçim beyannamemizde olduğu gibi okullarımıza dijital kütüphane yapacağız. Bu kütüphanelerde gelecek nesillerimizi daha bilgili şekilde yetişmelerini sağlayacağız. Eğitimde ve tüm konularda başarılı bir Darıca inşa edeceğiz” dedi.
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Başkan Bıyık, satranç oynadı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisini ziyaret eden öğrencilerle sohbet edip, satranç oynadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz