Kandıra Belediyesi ve Halk eğitim merkezi etkinliğinde, Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor programı kapsamında Kandıra’ya misafir olup, çocuklarla ve gençlerle söyleyişi yapan Kocaelispor ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Faruk Sarman, unutulmaz bir gün yaşadı. Sarman, konuyla ilgili açımlamasında “Artık sporun önemini hayatımızdaki yerini daha iyi biliyoruz. Bize değer verip, davet eden başta Kandıra Belediyesi’ne, Ayhan Serkan Oyan hocama, Kandıra Halk eğitim Müdürüme ve hocalarıma çok teşekkür ederim” dedi.
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Kandıra’dan efsaneler geçti
Kandıra Belediyesi ve Halk eğitim merkezi etkinliğinde, Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor programı kapsamında Kandıra’ya misafir olup, çocuklarla ve gençlerle söyleyişi yapan Kocaelispor ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Faruk Sarman, unutulmaz bir gün yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz