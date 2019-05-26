Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:17 TSİ- Gündem G: Bugün 13:18 TSİ

Gümüşhaneliler iftar verdi

AKP Milletvekili Fikri Işık ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin iftarına katıldıktan sonra Derince Kelkitliler Derneği’ne konuk oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince’de hizmet veren Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin gerçekleştirdiği iftar programı protokol ve dernek yöneticilerini bir araya getirdi. Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünal Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın’ın katkılarıyla düzenlenen iftar programına AKP  Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, Kelkitliler Dernek Başkanı Celal Ayvaz, meclis üyeleri, AK Parti ve MHP’li teşkilat yöneticileri, STK başkan ve yöneticileri ile dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

BİRLİK VURGUSU

Okunan akşam ezanı ile birlikte oruçların açıldığı iftar programında bir konuşma yapan AKP Milletvekili Fikri Işık ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gümüşhaneliler Derneği’nde gerçekleşen iftar programının ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Kelkitliler Derneği’ne konuk oldu.

ÜLKE GÜNDEMİ

AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu’nun da hazır bulunduğu buluşmada Işık ve Aygün, Derince Kelkitliler Derneği Başkanı Celal Ayvaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Derince ve ülke gündemine dair sohbetin gerçekleştiği Derince’deki programların sonunda ise Milletvekili Işık ve Başkan Aygün, Sırrıpaşa Mahallesi 44 Evler Camii bahçesinde vatandaşlarla hasbihal etti.

Bugün 13:17 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
“Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin” mask
“Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız mask
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız
Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı... mask
Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı...
Marmara Denizi’nde deprem mask
Marmara Denizi’nde deprem
Bayramda internet alışverişlerine dikkat mask
Bayramda internet alışverişlerine dikkat
Seçmen hangi adayı mağdur görüyor? mask
Seçmen hangi adayı mağdur görüyor?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı... mask
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı...
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor mask
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor

GALERİ

Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı mask
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak mask
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL