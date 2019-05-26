Gümüşhaneliler iftar verdi

Derince’de hizmet veren Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin gerçekleştirdiği iftar programı protokol ve dernek yöneticilerini bir araya getirdi. Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünal Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın’ın katkılarıyla düzenlenen iftar programına AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, Kelkitliler Dernek Başkanı Celal Ayvaz, meclis üyeleri, AK Parti ve MHP’li teşkilat yöneticileri, STK başkan ve yöneticileri ile dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

BİRLİK VURGUSU

Okunan akşam ezanı ile birlikte oruçların açıldığı iftar programında bir konuşma yapan AKP Milletvekili Fikri Işık ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gümüşhaneliler Derneği’nde gerçekleşen iftar programının ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Kelkitliler Derneği’ne konuk oldu.

ÜLKE GÜNDEMİ

AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu’nun da hazır bulunduğu buluşmada Işık ve Aygün, Derince Kelkitliler Derneği Başkanı Celal Ayvaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Derince ve ülke gündemine dair sohbetin gerçekleştiği Derince’deki programların sonunda ise Milletvekili Işık ve Başkan Aygün, Sırrıpaşa Mahallesi 44 Evler Camii bahçesinde vatandaşlarla hasbihal etti.