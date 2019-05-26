Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da kültür merkezi inşa ediyor. Merkez içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak çok amaçlı bir yapı olacak. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılacak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz aylarda kültür merkezinin ilk kazmasını vuran Büyükşehir Belediyesi, son olarak düğün salonunun ve muhtarlığın bulunacağı bölümün kalıp, demir ve beton imalatını gerçekleştirdi.
Bugün 13:18 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:19 TSİ
Uzuntarla’ya kültür merkezi inşa ediliyor
Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da kültür merkezi inşa ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz