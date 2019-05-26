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Uzuntarla’ya kültür merkezi inşa ediliyor

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da kültür merkezi inşa ediyor.
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Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da kültür merkezi inşa ediyor. Merkez içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak çok amaçlı bir yapı olacak. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılacak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz aylarda kültür merkezinin ilk kazmasını vuran Büyükşehir Belediyesi, son olarak düğün salonunun ve muhtarlığın bulunacağı bölümün kalıp, demir ve beton imalatını gerçekleştirdi.

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