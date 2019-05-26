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Bugün 13:19 TSİ- Eğitim G: Bugün 13:20 TSİ

Şiddetle yok etme, sevgiyle var et

“Şiddetle Yok Etme Sevgiyle Var Et Projesi” kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara  aşçı çıraklığı eğitimi verilecek.
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Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR ortaklığındaki aşçı çıraklık eğitimi bayramdan sonra İzmit Belediyesi’nin Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’ndeki uygulama mutfağında  gerçekleştirilecek. İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, KADEM Kocaeli Temsilciliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de ortak olduğu proje ile denetimli serbestlikten yararlanan kadınların istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor.

3 AŞAMALI PROJE

Yetkililer, herhangi bir sebeple hapis cezası alan kişilerin bu süre sonunda günlük yaşama döndüklerinde iş bulmakta zorlandıklarını belirterek “şiddetle yok etme, sevgiyle var et” projesi üç başlıkta ilerleyecek. Birinci başlıkta mahkumlara yönelik, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verilecek. İkinci başlıkta denetimli serbestlikten yararlanan kadınlardan oluşan grup bir tiyatro oyunu sergilemek üzere hazırlanacak. Üçüncü olarak da proje kapsamında kadınlara istihdam garantili mesleki eğitimler verilecek” dediler.

Bugün 13:19 TSİ - Eğitim

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