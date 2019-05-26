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Bakkal amca, gençleri kitapla buluşturuyor

İzmit'te bakkal işleten İhsan Kaya (66) gençlerin faydalanması için dükkanının önündeki dolaba kitaplar koydu. Çevre sakinleri de destek verince dolap kitapla doldu. Dolaptaki kitaplara bakanlar, istedikleri roman ve ders kitaplarını ücretsiz alıyor.
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Akçakoca Mahallesi’nde bakkal işleten İhsan Kaya, gençleri okumaya teşvik etmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce dükkanının önündeki dolabı kitaplarla doldurmaya başladı. İhsan Kaya’nın girişiminin ardından mahalle sakinleri de destek vererek dolabı kitaplarla doldurdu. Dolaptaki kitaplara bakanlar, istedikleri roman ve ders kitaplarını ücretsiz alıyor. Bakkala gelen birçok insanın kitap alıp, dolaba kitap bıraktığını söyleyen İhsan Kaya, "Yaklaşık 50 senedir esnaflık yapıyorum. Yaklaşık 2 sene önce çocuklarımın evde kullanmadıkları ders kitaplarını dükkana getirdim. Boşu boşuna evde dursun istemedim. Kitapları bakkal önündeki dolaba koydum, yoldan gelip geçenler ve müşteriler de gördü, ücretsiz olduğunu söyledim. Gelen gidene verdim kitapları, daha sonra başkaları da buraya kitaplar getirmeye başladı. O kitapları da dağıtmaya başladık. Gelen giden vatandaşlar buradan kitap alıp kitap bırakabiliyor. Herkes çok memnun bu uygulamadan" dedi.

5 çocuk babası İhsan Kaya kendisinin maddi imkansızlıklar nedeniyle ortaokula kadar okuyabildiğini ifade ederek, "Keşke daha fazla okuyabilseydim, benim oğlum üniversiteye gidiyor şükürler olsun onu okutabildim. Keşke bende okuyabilseydim. Şimdi bu kitapları buraya koydum, inşallah buraya gelip kitap alanların yararına olur. Mahalle halkımızdan da evde boş duran ve ihtiyaçları olmayan kitapları buraya getirmelerini rica ediyorum. Mümkünse buraya getirsinler, ihtiyacı olanların faydasına olur" diye konuştu. Mahallenin gençleri ise İhsan amcalarına teşekkür ederek, "Bir kitap kurdu olarak buraya gelip bol bol kitap alıyoruz. Okuduğumuz bazı kitapları da buraya getirip bağış yapabiliyoruz. İhsan amcanın bu uygulaması biz mahallenin gençleri için çok faydalı oldu kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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