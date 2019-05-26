İzmit Belediyesinden emekli Tacettin Önvural (87) vefat etti. Evli ve iki çocuk babası Önvural'ın cenazesi yarın (Pazartesi) öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılacaktır. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.