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19 yaşındaki Batuhan kazda yaşamını yitirdi

Derince’de ikamet eden Şişek ailesinin 3 çocuğundan biri olan Batuhan Şişek (19) Isparta’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Alınan bilgiye göre Antalya-Isparta karayolu üzeri Isparta  ili sınırları içerisinde meydana gelen trafik kazasında 07 ZJ 707 plakalı araç, 34 ETB 02 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan 34 ETB 02 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Batuhan Şişek (19)   kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Batuhan Şişek’in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından ailesinin ikamet ettiği Derince ilçesine götürüldü. Yenikent Mahallesinde ikamet eden galerici Mustafa Şişek ile Berna Şişek çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve elektrik elektronik lise son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Batuhan Şişek’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Körfez Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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