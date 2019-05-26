Cumhur İttifakı’nı buluşturan İftar

Derince Kent Meydanı’nda düzenlenen MHP Derince İlçe Teşkilatı’nın iftar programına Cumhur İttifakı’na gönül veren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Ülkü Ocakları Derince Şube Başkanı Burak Dolan, meclis üyeleri, muhtarlar, ilçe yöneticileri, teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen iftar programında okunan akşam ezanının ardından hep birlikte oruçlar açıldı. İftarın ardından bir selamlama konuşması yapan MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, ilçe teşkilatı olarak tüm katılımcıların Ramazan ayını tebrik edip hayırlı iftarlar temennisinde bulundu.

ÖNEMLİ MESAJLAR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise yaptığı konuşmada, “Rabbim birlik ve beraberliğimiz bozmasın. Ülkemizin bu birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Derince’ye güzel hizmetler kazandırmak için hep beraber çalışacağız. Bugün Cumhur İttifakı’nın belediye başkanı olarak karşınızdayım. Seçim süreci artık geride kaldı. Bundan sonra Derince’nin güzelliği, Derince’nin imarı için çalışacağız” dedi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü de yaptığı konuşmada iftar programına katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek “Bu programa katılan her dava arkadaşıma, her Derinceli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Beş yıl boyunca Derince’ye hizmet edecek olan belediye başkanımız ve ekibi burada. Derince’de güzel şeyler olacak. Zeki Aygün başkanlığında Derince’deki tüm vatandaşlarımız ihtiyacı olan hizmetlere kavuşacak” dedi.