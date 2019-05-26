Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:07 TSİ- Gündem G: Bugün 14:09 TSİ

Büyükakın: İnsanımıza faydalı çalışmalar yapalım

Baro’nun ziyaretinde konuşan Başkan Büyükakın, “Kentin yönetiminde oluşabilecek yeni hukuki ihtiyaçların giderilmesinde baromuzla birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı Baro Başkanı Candemir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Büyükakın, “Kentin yönetiminde oluşabilecek yeni hukuki ihtiyaçların giderilmesinde baromuzla birlikte çalışmak istiyoruz. Fikirlerinizi ve önerilerinizi alarak kent yönetiminde ortak aklı işleteceğiz” dedi. 

ETKİLEŞİM İÇERİSİNDE

Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ise görüşmede, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a gönülden başarılar diliyorum. Çok özverili bir şekilde çalışacağınızı biliyorum. Baro olarak Büyükşehir Belediyemizle etkileşim içerisinde olacağız. Kocaeli çok dinamik bir kenttir. Akademik kurullarla yapacağınız çalışmaların çok kıymeti olacağına inanıyorum. Yuvarlak bir masa etrafında bir araya gelerek faydalı işler yapabiliriz” şeklinde konutu.

GÖNLÜMÜZÜ ORTAYA KOYALIM

“Kentleşme ve marka şehir Kocaeli olma yolundaki hukuki süreçleri baromuzla birlikte yürütebilir, beraber çalışabiliriz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Hukuki konularda bünyemizdeki arkadaşlarımızla yürüteceğiniz çalışmalar şehrimize olumlu yansıyacaktır. Birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hep birlikte insanımızın faydasına olacak tüm çalışmalarda gönlümüzü ortaya koyalım” diyerek açıklamalarını tamamladı. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Bugün 14:07 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
“Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin” mask
“Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız mask
AKP İl Başkanı Ellibeş: Yönetimi önerilerle oluşturacağız
Marmara Denizi’nde deprem mask
Marmara Denizi’nde deprem
Bayramda internet alışverişlerine dikkat mask
Bayramda internet alışverişlerine dikkat
Seçmen hangi adayı mağdur görüyor? mask
Seçmen hangi adayı mağdur görüyor?
Beşduyu ailesi iftarda kaynaştı mask
Beşduyu ailesi iftarda kaynaştı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak mask
Murat Çakmak, 3 gün hapis yatacak
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak mask
Büyükşehir, Barbaros Mahallesi’ni taşıyacak
İzmit’te çılgın bayram indirimi! mask
İzmit’te çılgın bayram indirimi!
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı... mask
Otomobil ters döndü! 1 ölü, 1 yaralı...
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor mask
Gölcük'te eski sanayi sitesi yıkılıyor

GALERİ

Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü mask
Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü
Atatürk’e kupa yağdı!.. mask
Atatürk’e kupa yağdı!..
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı mask
Yeniden Refah’tan coşkulu iftar programı
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak mask
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL