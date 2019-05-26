Söğüt: Birlikte güzel işlere imza atacağız

Körfez Belediyesi’nin geleneksel personel iftarı Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İftar programına; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt, Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ve sendika yöneticileri, müdürler, personel ve yakınları katıldı.
5 YILLIK ZAMAN DİLİMİ
Program öncesinde Başkan Şener Söğüt tek tek masaları gezerek personel ile sohbet etti. İftar öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Birlikte çalışacağımız 5 yıllık zaman dilimi var. Beş yılın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar Körfez’de güzel işler yaptınız. Bundan sonra da güzel ve başarılı işlere imza atacağınıza eminim" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz