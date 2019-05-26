Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde tüm yurtta eş zamanlı “Kumar ve Tombala Uygulaması” gerçekleştirildi. 25 Mayıs günü saat 22.00 ile 01:00 sularında gerçekleştirilen uygulamaya Kocaeli’de 375 personelden oluşan 71 ekip katıldı. Uygulamalarda 3 bin 644 şahıs, 165 iş yeri ve 36 dernek lokali kontrol edildi. Sorgulanan şahıslardan haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan toplam 6 kişi yakalandı. Ayrıca 2 tombala ve 1 okey, kağıt ve benzeri oyunu olmak üzere toplam 3 kumar oyunu alındı. Ayrıca kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 3 şahıs ile kumar oynadığı belirlenen 19 şahısa işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara toplam 6 bin 80 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda kumar parası olduğu değerlendirilen bin TL paraya el konurken, 3 iş yerinde 4 sigara makinesine el konuldu.1 işyerine ve 1 derneğe sigara içirmekten ayrıca 3 iş yerine ruhsatsız çalışmaktan tutanak tutuldu. Uygulamalar esnasında 1 adet glock marka tabanca da ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN