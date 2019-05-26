Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde tüm yurtta eş zamanlı “Kumar ve Tombala Uygulaması” gerçekleştirildi. 25 Mayıs günü saat 22.00 ile 01:00 sularında gerçekleştirilen uygulamaya Kocaeli’de 375 personelden oluşan 71 ekip katıldı. Uygulamalarda 3 bin 644 şahıs, 165 iş yeri ve 36 dernek lokali kontrol edildi. Sorgulanan şahıslardan haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan toplam 6 kişi yakalandı. Ayrıca 2 tombala ve 1 okey, kağıt ve benzeri oyunu olmak üzere toplam 3 kumar oyunu alındı. Ayrıca kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 3 şahıs ile kumar oynadığı belirlenen 19 şahısa işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara toplam 6 bin 80 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda kumar parası olduğu değerlendirilen bin TL paraya el konurken, 3 iş yerinde 4 sigara makinesine el konuldu.1 işyerine ve 1 derneğe sigara içirmekten ayrıca 3 iş yerine ruhsatsız çalışmaktan tutanak tutuldu. Uygulamalar esnasında 1 adet glock marka tabanca da ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Emniyetten kumar ve tombala uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli’de düzenlenen kumar ve tombala uygulamasında kurallara uymayan işletmelere ve şahıslara değişik miktarlarda cezalar kesildi.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - DEVLET KENDİ ELİ İLE PİYANGO , TOTO LOTO VB. KUMARLARINI OYNATIYOR . MÜSLÜMAN ÜLKEDE KUMAR OYNATILMAMALI HARAM KAZANILMAMALI HARAMDAN MAAŞ ALINMAMALI , AYNI ŞEKİLDE GENELEV DE OLMAMALI KIZLARIN ORALARA DÜŞÜRÜLMESİNE ÇANAK TUTULMAMALI, FAHİŞENİN KAZANCINDAN PEZEVENGİN KAZANCINDAN GELEN PARADAN MAAŞ ALMAMALI BU İŞLERİN SONU İYİ OLMAZ.
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