Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre 75 siyasi parti bulunan Türkiye’de yeni partiler de kurulmaya devam ediyor. Başsavcılığın 21 Mayıs 2019’da güncellediği listeye göre 9 Mayıs’ta “ÜLKEM Partisi” adıyla yeni bir parti daha siyaset sahnesine katıldı. Kısa adı ‘ÜLKEM’ olan parti 2019 yılında ilk kurulan ilk siyasi parti oldu. Genel Başkanlığını Neşet Doğan’ın yaptığı yeni partinin ambleminde tarihte kurulan 16 devleti temsilen 16 yıldız ve ay yıldız bulunuyor.