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'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak." dedi.
'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek' mask
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak." dedi.

Bugün 14:31 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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