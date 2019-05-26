41 FK ve Hisareyn şampiyon döndü

U-14 Türkiye şampiyonasında ilimizi Düzce’de temsil eden 41 Futbol Kulübü grup finalinde İstanbul Damlaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek son 24 takım arasına kaldı. Edirne’deki grup merkezinde mücadele eden Hisareynspor finalde Tekirdağ Kapaklıspor karşısında penaltılar sonucu rakibini mağlup etmeyi başardı ve 41 FK gibi adını son 24 takım arasına yazdırdı. Erdem ÖVÜÇ - DÜZCE