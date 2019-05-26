U-14 Türkiye şampiyonasında ilimizi Düzce’de temsil eden 41 Futbol Kulübü grup finalinde İstanbul Damlaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek son 24 takım arasına kaldı. Edirne’deki grup merkezinde mücadele eden Hisareynspor finalde Tekirdağ Kapaklıspor karşısında penaltılar sonucu rakibini mağlup etmeyi başardı ve 41 FK gibi adını son 24 takım arasına yazdırdı. Erdem ÖVÜÇ - DÜZCE
Bugün 14:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:56 TSİ
41 FK ve Hisareyn şampiyon döndü
U-14 Türkiye şampiyonasında ilimizi Düzce’de temsil eden 41 Futbol Kulübü grup finalinde İstanbul Damlaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek son 24 takım arasına kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz