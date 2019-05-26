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Dünyalar kaçtı… Adem Başoğlu Türkiye ikincisi oldu

Düzce’de sona eren Türkiye Yıldız Kızlar Futsal finalinde Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu’nun rakibi Kayseri Talas TOKİ Ortaokulu’ydu.
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Düzce’de sona eren Türkiye Yıldız Kızlar Futsal finalinde Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu’nun rakibi Kayseri Talas TOKİ Ortaokulu’ydu. Kızlarımız grup maçında 5-1 yendiği rakibi karşısında maça çok etkili başladı ve 2-0 öne geçti. Üst üste gol fırsatlarından yararlanamayan ekibimiz basit bir hata sonrası duran toptan golü yedi ve fark 1’e indi. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Adem Başoğlu, akıl almaz goller kaçırdı ve bir türlü farkı açamazken, rakip kaleci Esra günün tek kelime ile kahramanı oldu.

AHLARLA VAHLARLA

Bitime 6 dakika kala taç kullanan Kayseri ekibi topu Kocaeli’nin kalesine gönderdi. Adem Başoğlu’nun kalecisi Azra’nın elinden seken top ağlara gitti. (2-2) Azra topa dokunmasaydı karar aut olacaktı. Normal süresi 2-2 berabere biten maç uzatmalara gitti. Uzatma anlarında da tek kale top oynayan ekibimizde Miray’ın şutu kaleci Esra’dan sekti, üst ve yan direkten döndü. Cansu da direği aşamayınca maç penaltılara gitti. Penaltılar sonucu ekibimiz 3’de 2, Kayseri ekibi ise 3-3’de yapınca Adem Başoğlu maçı 5-4 kaybetti ve Türkiye ikincisi oldu. Maçın ardından kimse skora inanamadı, ahlarla vahlarla şampiyonluğu kaybeden Gölcük temsilcinde sporcular göz yaşlarına hakim olamadı. Erdem ÖVÜÇ - DÜZCE

Bugün 14:55 TSİ - Spor

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