Çöplükte YANGIN!

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yer alan ve çöp atma alanı olarak kullanılan bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöplük alandan dumanlar yükselmeye başlayınca vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın alanına gelen itfaiye ekipleri, iş makinelerinin de yardımıyla alevlere müdahalede bulundu.

HER GÜN YANIYOR

Çöplük alanındaki yangını söndüren Körfez Belediyesi itfaiye ekipleri, hemen hemen her gün bir ekibin burada çıkartılan yangına müdahaleye geldiğini belirttiler. Yangının kimler tarafından çıkartıldığı ya da neden çıktığı konusunda net bir bulgu elde edilemezken, konuyla ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi.