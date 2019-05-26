Çöplükte YANGIN!

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yer alan ve çöp atma alanı olarak kullanılan bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöplük alandan dumanlar yükselmeye başlayınca vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın alanına gelen itfaiye ekipleri, iş makinelerinin de yardımıyla alevlere müdahalede bulundu.
HER GÜN YANIYOR
Çöplük alanındaki yangını söndüren Körfez Belediyesi itfaiye ekipleri, hemen hemen her gün bir ekibin burada çıkartılan yangına müdahaleye geldiğini belirttiler. Yangının kimler tarafından çıkartıldığı ya da neden çıktığı konusunda net bir bulgu elde edilemezken, konuyla ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz