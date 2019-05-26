"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı

Bursa'da bir sokak röportajı esnasında mikrofon uzatılan Suriyeli vatandaşın "Kafa keseceğim" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli sığınmacının gözaltına alındığını açıkladı.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşanan olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ardından şahıs gözaltına alındı.
"SURİYELİ OLDUĞU ANLAŞILAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTIR"
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Kafa keserim diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
NE OLDU?
Suriyeli bir sığınmacının "Bunları gördüm yemin ederim kafa keseceğim" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yayılan röportajda Suriyeli sığınmacının "Kafa keseceğim" sözlerine çevredeki vatandaşlar, "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen burada kafa kesemezsin" şeklinde tepki gösteriyor. Suriyeli sığınmacı, açıklamalarının devamında ise "Ben 6 senedir Türkiye'deyim. Bir şey yok. Çalışıyorum, hayat çok güzel" ifadelerini kullanıyor.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - gözaltı şahsı korumak amaçlı değil ise iyi olmuş devamı gelmeli , zararlı olabileceği kesin olan bu tip Türkiyeden çıkartılmalı.
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