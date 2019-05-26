Domatesin kilosu 1 TL'ye düştü

Uzun zamandır pazar tezgahlarında ve marketlerde pahalılığından dolayı sıkça adından bahsettiren domates fiyatları Antalya Toptancı Hal'inde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen bu yıl ilk defa 1 TL'ye kadar düşerek 1 TL'den alıcı buldu.
2018 EYLÜL'DE ZAM ŞAMPİYONU OLMUŞTU
Antalya'nın Kumluca İlçesi'ndeki halde ise liste fiyatı 1 TL 10 kuruş oldu. Sofraların vazgeçilmezi domates 2018 Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu. Antalya Toptancı Halinde bu yıl sezonu 3,50 TL'den açan domates, uzun zaman 3 ile 5 TL'den alıcı bulmuştu.
HALDEKİ DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATLARI
Diğer ürünlerin liste fiyatları ise şöyle oldu: Kabak 0,70 kuruş, salatalık 0,70 kuruş, patlıcan 2,60 TL, dolmalık biber 2,50 TL, üç burun 1,80 TL, kapta biber 8 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz