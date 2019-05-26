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14 yaşında hırsızlıktan gözaltına alındı

Körfez'de bir inşaattan demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'taki bir inşattan demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, şüpheli E.Y'yi (14) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

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