Alınan bilgiye göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'taki bir inşattan demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, şüpheli E.Y'yi (14) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
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14 yaşında hırsızlıktan gözaltına alındı
Körfez'de bir inşaattan demir çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz