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Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü

Gebze'de iş insanı Sertaç D., caddede korna basarak kendisinden yol isteyen Kadir Okur'u (22) tabancasıyla vurarak öldürdü.
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Olay, akşam saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi iş insanı Sertaç D., yönetimindeki 41 SD 149 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerlerken, arkasındaki Kadir Okur yönetimindeki 41 H 6444 plakalı hafif ticari araç ile korna basarak yol istedi. Sertaç D. yol vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili araçlardan inerek kavga etmeye başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada Sertaç D. iddiaya göre, yanındaki tabancasını çıkartarak Kadir Okur'a ateş etti. Okur, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Okur, özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Okur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sertaç D. ise olay yerinde gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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