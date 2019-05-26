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FSM Köprüsü Sarı-Kırmızı renklerle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray için Sarı-Kırmızı renklerle ışıklandırıldı.
FSM Köprüsü Sarı-Kırmızı renklerle ışıklandırıldı mask
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray için Sarı-Kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Bugün 22:44 TSİ AA İstanbul- Spor

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