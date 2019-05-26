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Göztepe lige tutundu

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Süper Lig'de kaldı.
Göztepe lige tutundu mask
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Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 34. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla 38 puana ulaşan Göztepe ligde kalmayı başardı. Karşılaşmanın 3. dakikadasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Serdar Gürler'in sert şutunda top yandan auta gitti.

7. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kendi yarı sahasından gönderdiği topla ceza alanına giren Halil Akbunar'ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay uzaklaştırdı.

14. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

40. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Serdar Gürler'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Titi'nin kafa vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.

50. dakikada Canteros'un sol kanattan yaptığı ortada Orgill'in vuruşunda top üstten auta gitti.

74. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un sol kanattan kullandığı köşe atışında arka tarafta Pazdan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

80. dakikada Borges'in ceza alanı dışından attığı serbest vuruşta top dışarı gitti. Hakem Cüneyt Çakır VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi. Barajdaki oyunculardan Cebrail Karayel'in topa elle müdahale ettiğini tespit eden Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. 84. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında iki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan tartışmanın ardından hakem Cüneyt Çakır Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ı tribüne gönderdi.

Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Son hafta maçıyla puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi ligde kalmayı başardı.

Bugün 22:53 TSİ AA İzmir- Spor

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