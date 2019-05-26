SEDAŞ'tan şebeke alarmı!

Pamukova Paşalar mevkiinde 26 Mayıs Pazar sabahı yaşanan trafik kazasında yol kenarındaki elektrik direklerinin yıkılması ve trafonun yola düşmesi SEDAŞ Pamukova İşletme Bakım Ekiplerini alarma geçirdi. Mazot yüklü bir tanker sabaha karşı üzerinde 50 adet arı kovanı bulunan bir kamyonla çarpıştı.

Yangın tehlikesi için önlem alındı

Çarpma etkisi ile yol kenarına fırlayan arı kovanı yüklü kamyon ve mazot yüklü TIR yol kenarındaki elektrik direklerini ve Pamukova İlçesi Paşalar Üçevler Mahallesi trafo direğini de ikiye biçti. Kamyon şoförü olay mahallinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan TIR şoförü de hastaneye kaldırıldı. Sakarya Pamukova İlçesinde yaşanan kazada mazot yüklü Tankerden sızan mazot nedeniyle olası bir yangın tehlikesi ve daha çok can kaybı yaşanmaması için Trafik Ekipleri ile birlikte olay mahallinde AFAD ve İtfaiye Ekipleri de geniş önlemler aldı.

TIR Direkleri İkiye Biçti. Çarpışan Araçlar Hurdaya Döndü

SEDAŞ gün ışırken yaptığı tespitte TIR’ın şebekeyi çökerttiği ve trafo direğini de yıktığı belirlendi. Çarpışma anında hurdaya dönen araçlar, elektrik direklerini de ikiye biçti. SEDAŞ yöneticileri ve işletme bakım ekipleri de olay anından itibaren kriz yönetimi için kaza mahallinde bulundular ve enerji hatlarının ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları başlattılar. Elektrik şebekesinde çift taraflı camper ayrılarak arıza bölgesi izole edildi ve enerji kesintisinden etkilenen trafo sayısı bire düşürüldü. Tankerden mazot sızıntısı olduğu için SEDAŞ ekiplerinin saha çalışmasına gerekli önlemler alınınca izin verildi. Eskişehir Bilecik yolunda trafik yoğunluğu oluşurken tek şeritten ulaşıma imkan sağlandı.

Arıların Saldırısı İçin Önlem Alındı

Kazanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yolu trafiğe açmak, yangın önlemi almak ve yıkılan elektrik direklerini alarak yeni direk montajı çalışmalarını yapmak isteyen Trafik ve AFAD ile SEDAŞ çalışanları, kazada kamyondan savrulan kovanlardan havaya dağılan yüzbinlerce arıdan korunmaya çalıştılar. Görev yapmaya çalışırken arılara karşı kendilerini korumaya çalışan görevliler, çalışma imkanı bulabilmek için arılara karşı ilaçlama yapılmasını da sağladılar.

Vatandaşa Enerji Vermek için Jeneratörle Beslediler

Pamukova İlçesi Paşalar Üçevler Mahallesi trafo direği de kaza anında yıkıldığı için SEDAŞ çalışmaları sırasında vatandaşların uzun süreli elektrik kesintisinden etkilenmemesi için bölgeyi özel bir jeneratör ile besledi. SEDAŞ ekipleri yıkılan direkler ve direk tipi trafonun yeniden devreye alınması için araç, vinç, trafo, pano ve direk gibi malzeme naklini sağlarken, yeni direk montajı çalışmalarını da ekipleri ile son sürat gerçekleştirdi.