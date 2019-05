Karamollaoğlu: Tesettür problemi çözüldü, peki ahlak, adalet

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Başiskele’de bulunan The Ness Otel’de düzenlenen iftar programına Karamollaoğlu’nun yanı sıra SP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ve Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, il teşkilatı, ilçe teşkilatları, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan isimler, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seçime yeni hazırlanıyormuşçasına çalışacağız

Gerçekleşen Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında iftarı birlikte yapan partililer hep beraber oruçlarını açtı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Nurettin Çelik, “Siz kıymetli kardeşlerimizle birlikte iftarımızı açabildiğimiz için Allah’a şükrediyorum. Tabi ki sizler her daim bu davanın çilesini çekmiş, her daim çalışma gayreti içerisinde olan kardeşlerimizsiniz, ancak bu zaman dilimi içerisindeki sorumluluklarınızın çok daha önemli olduğunu inanıyorum. Türkiye’nin gündemi seçim. Sizler seçimlerinizi partimizden yana yapmışsınız. Her ne kadar İstanbul’da yapılacak seçim olacaksa bile bizler seçime yeni hazırlanıyormuşçasına Eylül ayına kadar seçime hazır bir teşkilat olacağız” dedi.

5 ay sonra Türkiye’de seçim olacak

Çelik, “Bizler, Kocaeli Saadet Partililer olarak 4 aylık zaman dilimi içerisinde önce var olan müşahitlerimizi tespit ederek Eylül ayı sonunda seçime hazır bir parti olarak hazırlayacağız. Çünkü bu hava böyle devam ederse 5 ay sonra Türkiye’de seçim olacak. Onun için ilçe başkanlarım, il yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, hanım kollarımız… Şimdi yapacağımız 4 aylık zaman dilimi içerisinde bütün sandık baş müşahitleri teker teker yeniden kontrol edeceğiz. Biz Kocaeli’de 80 bin oy aldık. Kendi müşahitlerimiz bütün seçmenlerimizi ziyaret edecek. Bütün kardeşlerimize ulaşarak bütün çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Yaklaşmakta olan Kadir Gece’nizi tebrik ediyorum. Bayramın ikinci günü saat 14.00’te İzmit İlçe Teşkilatımızın önünde hepinizi bayramlaşmaya devam ediyorum” dedi.

Ülke her geçen gün her açıdan kan kaybediyor

Çelik’in ardından söz alan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, “Çok güzel bir iftar sofrasında birlikteyiz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Toplumda zihnen, fikren durulmaya ihtiyaç duyduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Saadet Partisi olarak biz bu kardeşliğin artmasında en fazla katkı sağlayan bir partiyiz. Bunun için gayret içerisindeyiz. Bundan sonra da gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz. Biz siyasi partiyiz. Biz insanımızın, toplumuzun güçlenmesini istiyoruz. Yarım milyon insanın yurt dışına başka ülkelere, başka ülkelerde faydalı olduğunu, elimizden kaçırdığını düşünmek zorundayız. Biz öyle bir parti olmalıyız ki çok güçlü şekilde bir arada bulunabilmeyi başarabilmemiz gerekiyor. Önce genel başkanımız sonra biz var gücümüzle kendimizi ortaya koyuyoruz. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Ülke her geçen gün her açıdan kan kaybediyor. Biz buna karşı durmak için hem siyasi hem de sosyal çalışmaları yapıyoruz. İşlerimiz çok. Biz sorumlu insanlar olarak, bunu gerçekleştireceğimize inancımızın tam olduğunu vurgulayarak hepinizi selamlıyorum” dedi.

Sözünüz mü var 23 Haziran’a kadar yaşayacağınıza?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, “Ramazan ayı bizim fıtratımıza en yakın olduğumuz ay. Ramazan ayı gerçekte açların, karnını doyuramayanların ayları değildir. Eğer öyle olmuş olsaydı herhalde Cenab-ı Allah, fakire fukaraya değil sadece zenginlere farz kılardı. Demek ki oruç tutarken biz, bir şey hatırlatıyoruz. Bizim her şeyimiz, yememiz, içmemiz Allah için. Bütün işlerimiz Allah rızası için. Hatalarımız, kusurlarımız vardır ama bunları konuşmanın zamanı değil. Şu 23 Haziran İstanbul seçimlerini geçirelim hallederiz diyorlar. Biz de kendilerine diyoruz ki hepimiz ölecek yaştayız sizin alacak sözünüz mü var 23 Haziran’a kadar yaşayacağınıza? Geceniz hayırlı olsun” dedi.

Kocaeli seçimlerde en başarılı illerimizden biri

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Kocaeli’deyiz. Seçimlerde en güzel başarı gösteren illerimizden bir tanesi. Şu anda hem teşkilat özellikle hanım kollarımızla beraber iftar yapıyoruz. Tabi, Ramazan’da bir araya gelip hem ibaretlerimizin çoğaltılacağı hem de değerlendirme yapılacağı ay. Özellikle Ramazan’ın son 10 günü tavsiye edilmiş, tamamen din aleminize dönün; bu istenmiş bizden. İçinde yaşadığımız şartları değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Biz inançlı insanlarız. Bu dünya bir sebepler alemi. Biz Cenab-ı Hakkı bulmak, tanımak ile mükellefiz. Aynı zamanda onun emirlerine uymak ile mükellefiz” dedi.

Memleketimizde üzülmemiz, hayıflanmamamız mümkün değil

Karamollaoğlu, “Şu anki duruma baktığımız zaman içimiz ister istemez darlanıyor. Memleketimizde üzülmemiz, hayıflanmamamız mümkün değil. Bu problemlerin çözülebilmesi için, gereğini yaptıktan sonra dua etmeliyiz. Akılla biz hem Cenab-ı Hakkı bilmeye, mesuliyetimizi hissetmeye, arkasından da gereğini yerine getirerek bu dünyada eksikliklerin giderilmesine gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Şu anda üzülerek söyleyelim. İslam aleminde değerlerimiz gittikçe azalmış bulunuyor. Televizyondan baktığımız zaman sürekli Kur’an-ı Kerim okunuyor. Müslümanlar Kabe’nin altında yalvarıyor. Ama neticeyi elde edemiyoruz” dedi.

Ülkemizde kan ve gözyaşı görüyorlar

Karamollaoğlu, “Biz Cenab-ı Hakka yalvarmayı sadece vecibe gibi görüyoruz. Yalvarmak yetmiyor. Onun için çalışmalarıma başlarken safahatın son bölümünde Süleymaniye kürsüsünden orada zikredilen bir bölüm var: bizim bugünkü halimizi anlatıyor. Biz, sadece Cenab-ı Hakka yalvarıp, bütün mesuliyeti Allah’a yüklemek gibi bir alışkanlığımız var. Bir türlü üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmiyoruz. Farkında olmadan Cenab-ı Allah’ı suçlar gibi bir duruma giriyoruz. Bu dünyada huzur olacak, biz yapacağız, adaletsizlik mi var, biz önleyeceğiz. İşsizlikler mi var biz ona çözüm bulacağız. Bunlar bizim üzerimize vecibe. Sadece vatanımızda değil bütün İslam aleminin sorunlarını çözmeye mecburuz. Bunu idrak etmezsek yaptığımız ibadetler bir köşede kalır” dedi.

İslam bunların yaşadığı gibi değil

Bizim halimize bakıp da ‘Şu Müslümanlar ne kadar güzel bir inanca sahip’ gibi bir toplum olmamız lazımken var mı öyle bir şey? Yok. Hem garip hem de güzel. Müslüman’a bakarken yola gelmeleri icap ederken, bize baktıkları zaman kan ve gözyaşı görüyorlar bizim ülkelerimizde. Ezanı yasaklatan insan, şimdi Müslüman oldu. Neden? Araştırıyor görüyor ki İslam bunların yaşadığı gibi değil, mükemmel bir inanç. Bu vecibe bizim üstümüze düşmesi, bizim anlatmamız gerekmiyor mu? Önceden Müslümanlar başka ülkelere gittikleri zaman, buralara geldikleri zaman kendilerine ilgi zirveye çıkmış. Yaşattıklarıyla örnek olan insanlar; onların yaşantısına imrendiler. ‘Biz de sizin gibi insanlar olmak istiyoruz’ dediler. Şimdi var mı böylesi. Ne yazık ki göremiyoruz” dedi.

Eğitim zihniyeti, adalet sistemi böyle olmamalı

İktidara yüklenen Karamollaoğlu, “Bu ülkeyi yönetenler aynı zihniyette. Kendi menfaatleri, kimisinin inadı, kimisinin zulmü maalesef İslami tarafı da var. Memleketimize baktığımız zaman bütün İslam alemi dahil; Batı’ya örnek olacak bir hayat standardını yakalamış değiller. Bu araba, ev olarak değil yaşantı olarak diyorum. Eğitim zihniyeti, adalet sistemi böyle olmamalı. Güvenlik var mı? Şeffaflık var mı? Dürüstlük var mı? İtiraz etmekten aciziz. İnanan, kararlı olan, azimli olan kesinlikle Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları da İslam aleminin içinde bulunduğu şartları da üç beş sene içinde her şeyin mükemmel hale gelebileceğine inanıyorum. Yeter ki isteyelim” dedi.

Bir numaralı meselemiz bu

Karamollaoğlu, “Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra Cenab-ı Allah’a elimizi açıp yalvarmaya mecburuz. Şu anda ülkemiz ne yazık ki darmadağın. Tesettür problemi çözüldü, peki ahlak, adalet? Ne diyorlardı? Onlar seçimden sonra. Bir numaralı meselemiz bu. Onun arkasından da maddiyatı çözmekle mükellefiz. Biz insanız, bu dünyada yaşıyoruz. Bu ülkede adaleti tesis edebilmek için otorite kurmaya muhtacız. Ama öyle bir ülke olacak ki herkes adaletten emin olacak. Sultan mı hata yaptı? Onun karşısına çıkıp sen hatalısın diyebilecek bir düzen olacak” dedi.

En ciddi mesele işsizlik, açlık

Konuşmasını sürdüren Karamollaoğlu, “Şu anda ülkenin içinde bulunduğu hali gördükten sonra bu vaatlere aldanmayız, lafla peynir gemisi yürümüyor. Türkiye’nin en ciddi meselelerin içinde işsizlik, açlık geliyor mu? Geliyor. Kim çözecek? Biz çözeceğiz. Bu söylediklerimizi hayata geçireceğiz, sonra da bütün kardeşlerimize anlatacak bir yol bulacağız. Bir yol bulacağız. Cenab-ı Hakkı’n bundan razı olmayacağını anlatacağız. Onların anlayacağı bir dil bulacağız. Suriye’de şu anda açlıktan ölen insanlar var; bombaların altında can veren insanlar var; bebekler, yaşlılar var. Kim yapıyor bunu? Ne yazık ki gene Müslümanlar” dedi.

Müslüman müslümanı öldürüyor

Ortadoğu’da yaşanan olaylara değinen Karamollaoğlu, “Libya’da Müslüman Müslüman’ı öldürüyor. Gidin Afganistan’a Müslüman Müslüman’ı kırıyor. Tepki olarak protesto ediyoruz sizi diyorlar. Hadi oradan. Yapılacak şey protesto etmek değil o zulmü engellemek. Bizim o yüzden iktidara gelmemizden İslam düşmanları korkuyor. Biz bu söylediklerimize inanıyoruz. Bunlar gerçekleştirilebilir. Bizim Filistin’de can çekişen insanlarımızı anladığımızı söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Peygamber efendimiz ‘Komşusu aç yatarken, tok yatanlar bizden değildir’ demiştir. Kardeşlerimizde durum buyken, bizim rahat yatmamamız icap eder. İşte Ramazan bunların gerçekleşmesi için var” dedi.

Birçok ile örnek

Kocaeli teşkilatlarına değinen Karamollaoğlu, “Kocaeli’de özellikle hanım kollarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü Kocaeli’de hanım kollarımızın birçok ile örnek olabilecek durumda olduğunu söyleyebilirim. 1 milyon 203 bin genç geliyor. Biz gençlerimizi bu davanın yılmaz nefirleri haline getireceğiz. Biz bunları yapmadığımız sürece huzur gelmez. Erbakan Hocamızı rahmetle anıyorum. Tam 50 sene geçti aradan siyasi hayata ilk adımını attığından beri. Şimdi biz bunu karaya bayrağa dikmeye inşallah mecburuz” dedi.

Bizim bir davamız var

Son olarak Karamollaoğlu, “Bütün kardeşlerimize, bu seçimler esnasında göstermiş olduğunuz gayretler, fedakarlıklardan dolayı teşekkür ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Daha iyi neticeler beklerdim ama gönüllerimiz kırılmasın. Biz doğru bildiğimiz yolda istikrarlı çalışma sonucunda derdimizi, davamızı bu topluma iyi anlatabildiysek her kesimden insanlar Saadet Partimizin altında toplanırlar. Bizim bir davamız var. Bir tarafta solcular, bir tarafta kapitalist sistemi savunuyorlar. Üçüncü yol daha var. O da halk. İnşallah bir gün mutlaka toplum bizi anlayacak, idrak edecek. Katılan herkese teşekkürü borç biliyorum. Allah, hepinizden razı olsun. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN