SP'li Çelik'ten erken seçim iddiası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Nurettin Çelik, “Bizler, Kocaeli Saadet Partililer olarak 4 aylık zaman dilimi içerisinde önce var olan müşahitlerimizi tespit ederek Eylül ayı sonunda seçime hazır bir parti olarak hazırlayacağız. Çünkü bu hava böyle devam ederse 5 ay sonra Türkiye’de seçim olacak. Onun için ilçe başkanlarım, il yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, hanım kollarımız…

"KOCAELİ'DEN 80 BİN OY ALDIK"

Şimdi yapacağımız 4 aylık zaman dilimi içerisinde bütün sandık baş müşahitleri teker teker yeniden kontrol edeceğiz. Biz Kocaeli’de 80 bin oy aldık. Kendi müşahitlerimiz bütün seçmenlerimizi ziyaret edecek. Bütün kardeşlerimize ulaşarak bütün çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Yaklaşmakta olan Kadir Gece’nizi tebrik ediyorum. Bayramın ikinci günü saat 14.00’te İzmit İlçe Teşkilatımızın önünde hepinizi bayramlaşmaya devam ediyorum” şeklinde konuştu.