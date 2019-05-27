Karamollaoğlu: Kocaeli en başarılı illerimizden

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başiskele'de partisinin iftar programında konuştu. Karamollaoğlu Kocaeli İl Teşkilatı hakkında “Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Kocaeli’deyiz. Seçimlerde en güzel başarı gösteren illerimizden bir tanesi. Şu anda hem teşkilat özellikle hanım kollarımızla beraber iftar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.