Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başiskele'de partisinin iftar programında konuştu. Karamollaoğlu Kocaeli İl Teşkilatı hakkında “Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Kocaeli’deyiz. Seçimlerde en güzel başarı gösteren illerimizden bir tanesi. Şu anda hem teşkilat özellikle hanım kollarımızla beraber iftar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Karamollaoğlu: Kocaeli en başarılı illerimizden
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başiskele'de partisinin iftar programında konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz