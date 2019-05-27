MHP Kocaeli İl Teşkilatı, Uğur Mumcu Meydanı’nda geniş bir iftar programı düzenledi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ev sahipliği yaptığı İftara MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt, MHP MYK Üyesi Hilal Elmas, MHP ilçe başkanları, ilçe teşkilatları, kadın kolları ve çok sayıda davetli katıldı.

“BİRLİĞİMİZ BOZULMASIN”

Birlik mesajı vererek kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hepinizin hem kadir gecesini hem de bayramını tebrik ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın, aramızdaki dostluk bağına zeval gelmesin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” sözlerini kullandı.

İLK İFTAR

Başkanlık görevinde ilk iftar daveti olan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Yüce Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan Bayramı’na kavuşmayı nasip etsin. Malumunuz yeni atandım. İlk iftarım buraya kısmet oldu. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun” diye konuştu.

“İSTANBUL İÇİN DE ÇALIŞIN”

“Liderimizi temsil ederek sizden bir şey istiyorum” diyen MYK üyesi Hilal Elmas, “Bugün burada toplanmamıza vesile olan başta başkanımız Aydın Ünlü ve yönetimine teşekkür ediyorum. Dava arkadaşlarım allah birliğimizi davet etsin. Burada liderimizi temsil ediyorum ve sizden bir şey rica ediyorum. 23 Haziran’da İstanbul’da çalışmanızı, orada oy istemenizi rica ediyorum” dedi.

“KOCAELİ DAHA GÜZEL OLACAK”

AKP’den katılan isimlere özellikle teşekkür eden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Hani birilerinin slogan olarak kullandığı ama bizim Kocaeli daha güzel olacak dediğimiz ve bu doğrultuda bizi en mutlu üç il arasına alacak Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın sevilen ismi Mehmet Ellibeş’i tebrik ediyorum. Büyükakın ve Ellibeş ile Kocaeli daha güzel olacak. Allah bizi birbirine düşürmek isteyenlerden korusun” dedi.

“FORMÜL, CUMHUR İTTİFAKI”

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye konum olarak öyle bir yerde ki bize saldırılar son üç yıldır arttı ve hiçbir zaman bitmeyecek. Hem içerden hem dışardan hainlerimiz var. Biz Türkiye’yi lider ülke konumuna getirmek zorundayız. Bunun da formülü Cumhur İttifakı. Bu bir siyasi birlik değil ülkenin geleceği için gereken formüldür. Cumhur İttifakı başarısında başta gelen illerinden biri Kocaeli. Derdi Kocaeli olan, ülke olan Belediye Başkanımızı sonuna kadar destekliyoruz. Yumuşak, ülkesini seven bir abimiz AK Parti İl Başkanı oldu. Bu konuda da çok mutluyum.” Ekin EKEN