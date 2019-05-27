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Kokpit’in elleri toprağa değdi!

Havacılık ve yazılım eğitimleriyle yüzünü gökyüzüne ve geleceğe dönen Kokpit Koleji’nde öğrencilerin elleri toprağa değdi. Kendi ürettikleri fideleri okuldaki tarım alanlarına diken çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.
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Kokpit Havacılık ve Yazılım Koleji’nde yüzünü gökyüzüne dönen öğrencilerin elleri toprağa değdi. Doğal hayatı ve hayvanları yakından tanıma imkanı bulan öğrenciler için eğitimi dört duvar arasından çıkaran Kokpit Koleji’nde üretim faaliyetleri minik yüreklere neşe getirdi. Genç Kanatlar Ortaokulu, Küçük Kanatlar İlkokulu ve Minik Kanatlar Anasınıfı öğrencilerini kendilerine ayrılan tarım alanında fide dikim heyecanı sardı.

KENDİLERİ ÜRETİYOR

Eğitim kampüsündeki mini hayvanat bahçesinde tavus kuşları, tavşanlar, tavuklar, kedi, köpek ve horoz türleriyle iç içe okuyan ve hayvan sevgisiyle birlikte öğrenim gören çocuklar bu kez kendi ürettikleri fideleri toprakla buluşturdu. Öğrenciler, tarım alanı olarak ayrılan 60 metrekare alanda önce toprağı işledi, ardından kendi yetiştirdikleri organik sebze fidelerini dikti ve can suyunu verdi.  

TOPRAKSIZ TARIM

Toprakla uğraşmaktan keyif aldıkları yüzlerinden okunan öğrenciler, diktikleri fideleri sulama sorumluluğunu da üstlendi. Minik eller için önümüzdeki süreçte her öğrenciye kendi tarım alanı oluşturulacak. Öte yandan Kokpit Koleji belirlenen alanlarda öğrencilerle birlikte topraksız tarım çalışmaları da yürütüyor. Eğitimi farklı projelerle destekleyerek model olan Kokpit Koleji’nde amaç; çocukların üretimin aşamalarını yaşayarak öğrenmesi ve üretime yönelmesi.

SINIF DIŞI EĞİTİM

Öğrencilerin organik ve topraksız tarım ile hayvan sevgisiyle ilgili çalışmalarını yürüten müdür yardımcısı Yaşar Balıkçı, “Eğitimi dört duvarın dışına çıkarıyoruz. Öğrencilerimiz sınıf dışındaki eğitim faaliyetlerinden çok mutlu. Büyük ilgi duyuyorlar. Çünkü görmedikleri bir şeyler yapıyoruz. Sofradaki gıdaların nasıl geldiğini hissediyor, üretime nasıl katkı sağlayacağına dair düşünce geliştiriyorlar. Apartman ve AVM’lerde büyüyen çocuklar hayvanları ve bitkileri de tanıyor. Bunun adına ‘eğitim’ diyoruz” dedi.

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