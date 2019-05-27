18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı ile çeyrek asırdır eğitim ve bilime katkı sunan Kocaeli Üniversitesi, 2018-2019 dönemi mezunlarını uğurlamaya hazırlanıyor. 81 binin üzerinde öğrencisi bulunan üniversite, mezuniyet törenlerinin yerlerini ve tarihlerini açıkladı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.
Bugün 09:06 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 09:19 TSİ
KOÜ'de tüm fakültelerin mezuniyet tarihleri açıklandı
Kocaeli Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının mezunlarını törenle uğurlamaya hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz