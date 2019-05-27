KOÜ'de tüm fakültelerin mezuniyet tarihleri açıklandı

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18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı ile çeyrek asırdır eğitim ve bilime katkı sunan Kocaeli Üniversitesi, 2018-2019 dönemi mezunlarını uğurlamaya hazırlanıyor. 81 binin üzerinde öğrencisi bulunan üniversite, mezuniyet törenlerinin yerlerini ve tarihlerini açıkladı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.