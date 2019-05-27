Kocaeli’de tarım denilince akla gelen ilk ilçe ise kuşkusuz Kandıra. Kandıra’da son aylarda yüzlerce tarım arazisini satışı ile ilgili ilan çıktı. Çeşitli büyüklükteki bu tarım arazilerinin neredeyse tamamında tarımsal faaliyet yapılıyor. Oldukça değerli olan bu araziler belirlenen çeşitli bedellerle satılacak.
DURAKLI MAHALLESİNDE
Kandıra’daki icralık tarım arazilerine bu kez çok önemli bir tanesi daha katıyor. Kandıra İcra Dairesi tarafından verilen ilana göre, Duraklı Mahallesi’nde bulunan 3 bin 279 metreke büyüklüğündeki fındık bahçesi icradan satılacak. 163 bin 983 lira değer biçilen bu fındık bahçesi için ilk satış ihalesi 27 Haziran tarihinde yapılacak. İkinci satış günü ise 26 Temmuz olarak belirledi.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - yazık çok yazık . fındıklıklarımız elden gidiyor farkında mısınız ?
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