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Kandıra'da satılık fındık bahçesi!

Kocaeli’nin tarım yapılan en önemli ilçesi olan Kandıra’da yine tarım arazileri icra yoluyla satılıyor. Bu kez satılan ise Kandıra’nın en önemli ekonomik değeri olan fındık bahçesi.
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Kocaeli’de tarım denilince akla gelen ilk ilçe ise kuşkusuz Kandıra. Kandıra’da son aylarda yüzlerce tarım arazisini satışı ile ilgili ilan çıktı. Çeşitli büyüklükteki bu tarım arazilerinin neredeyse tamamında tarımsal faaliyet yapılıyor. Oldukça değerli olan bu araziler belirlenen çeşitli bedellerle satılacak.

DURAKLI MAHALLESİNDE

Kandıra’daki icralık tarım arazilerine bu kez çok önemli bir tanesi daha katıyor. Kandıra İcra Dairesi tarafından verilen ilana göre, Duraklı Mahallesi’nde bulunan 3 bin 279 metreke büyüklüğündeki fındık bahçesi icradan satılacak. 163 bin 983 lira değer biçilen bu fındık bahçesi için ilk satış ihalesi 27 Haziran tarihinde yapılacak. İkinci satış günü ise 26 Temmuz olarak belirledi.

 

Bugün 09:23 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - yazık çok yazık . fındıklıklarımız elden gidiyor farkında mısınız ?

Yanıtla . 0Beğen 27 Mayıs 11:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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