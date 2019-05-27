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Yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, şartlar uygun olursa yeni partiyi sonbaharda kuracağı iddia edildi.
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmasına ilişkin, Ramazan ayının başından sonbahara kadar çalışmalar yürüteceği öne sürüldü. Ahmet Davutoğlu'nun koşullar uygun olursa harekete geçeceği iddia edildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı söylentileri yeniden gündem oldu. 22 Nisan'da yayımladığı açıklamayla uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarına hız verdiği Ankara kulislerinde konuşuluyor.

DİYARBAKIR ZİYARETİ

Ahmet Davutoğlu bugün Diyarbakır'da devam edeceği iftar programını 2 Haziran'da Konya'da tamamlayacak. Davutoğlu'nun bayramın ardından çeşitli sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarını ve eleştirilerini sürdüreceği kaydediliyor.

SONBAHAR AYLARINA KADAR ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

Davutoğlu'na yakın kaynaklar, bayram sonrasında da Davutoğlu'nun sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak konuşma programını sürdüreceğini söylüyor. Davutoğlu'nun, sonbahar aylarına kadar çalışmalarını sürdüreceği, parti kurup kurulmamasını gelinen nokta ve koşullara göre değerlendireceği, eğer koşulların uygun olduğuna karar verirse harekete geçeceği belirtiliyor. Kaynak: HABERLER.COM

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Yorumlar

(2)
02

Kibarcik - demek prof olmak entel olmak nefsını frenleyemıyor bır tarıhte TOBB .bşk vardı enes kayserılı cınar partısıkurdu ........... aldıgıtttı veselam

Yanıtla . 0Beğen 27 Mayıs 10:11
01

Musty - kursun boy ölçüsünü alsın, tarihin siyasi çöplüğünde yerini alır

Yanıtla . 3Beğen 27 Mayıs 09:48

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