Danimarka'da AP seçimlerinin galibi Liberal Parti Venstre

Danimarka'da gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, hükümetteki Liberal Parti (Venstre), yüzde 23,5'lik oy ile sandalye sayısını 2'den 4'e çıkararak tarihi bir başarı elde ederken, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 21,5 oy ile 3 olan sandalye sayısını korudu. Ülkede 5 yıl önce yapılan seçimlerde büyük bir zafer elde eden ve sürpriz bir şekilde AP'de 4 sandalye kazanan aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi ise bu seçimlerde hezimete uğradı. Oy oranı yüzde 10,7'ye düşen Danimarka Halk Partisi, AP'de sadece bir sandalye ile temsil edilecek. İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda AP'de 1 sandalye daha kazanarak 14 parlamenter ile temsil edilecek Danimarka'da, partilerin aldıkları oy oranları ve AP'ye gönderecekleri parlamenter sayısı şöyle:

Sosyalist Halk Partisi: Yüzde 13,2 ile 2 parlamenter, Sosyalist Liberal Parti (Radikale Venstre): Yüzde 10,1 ile 2 parlamenter, Muhafazakar Parti: Yüzde 6,5 ile 1 parlamenter, Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller): Yüzde 5,5 ile 1 parlamenter.

Başbakan, oğluna oy verdi

Danimarka Başkanı Lars Lökke Rasmussen, AP seçimlerinde oyunu Venstre'den aday gösterilen oğlu Bergur Lökke Rasmussen'e verdiğini açıkladı. Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ise oyunu, Liberal İttifak Partisi'nde kendisiyle birlikte siyaset yapan ve AP'ye aday olan Kültür Bakanı Mette Bock'a verdiğini söylese de Liberal İttifak Partisi, 2014 seçimlerinde olduğu gibi, yine AP'ye parlamenter gönderemedi.

Danimarka'da Türk adaylar seçilemedi, PKK yanlısı seçildi

Alternatif Parti'den (Alternativet) AP'ye aday olarak gösterilen gazeteci ve oyuncu Sadi Tekelioğlu’nun partisi, seçimlerde aldığı yüzde 3,4 oy ile AP'ye üye gönderemezken, iki parlamenter gönderen Sosyalist Halk Partisi'nde ise Türkiye kökenli Gül Özcan, yeterli sayıda tercihli oy alamadığı için seçilme başarısı gösteremedi. Şimdiye kadar seçim ittifakı uygulayarak AB'ye Karşı Halk Hareketi ile birlikte AP seçimlerine giren Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller) ise bu seçimde ittifak dışında kalarak, parti olarak girdikleri seçimlerde bir sandalye kazandı. Birlik Listesi'ni AP'de, ilk sıradan aday gösterdiği ve terör örgütü PKK/PYD'ye sempatizanlığıyla bilinen Nikolaj Villumsen temsil edecek.

Katılım rekoru

4 milyon 237 bin 551 seçmenin bulunduğu Danimarka'da, 2 milyon 797 bin 761 seçmen sandığa giderek oy kullandı. Oy kullanım oranı yüzde 66 olarak kayıtlara geçen Danimarka'da, katılım oranı rekoru kırılırken, 2014 AP Seçimlerinde katılım oranı yüzde 56 olmuştu.