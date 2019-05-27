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Alikahya’da yollar tamir edildi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Alikahya’da bozuk yollar tamir edildi.
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Yetkililer, Alikahya Merkez Mahallesi Sedat Simavi Caddesi’ndeki çalışmada 400 metrekare parke ve 100 metre bordür, Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi’ndeki kaldırım çalışmasında 100 metrekare parke ve 50 metre bordür, Fatih Mahallesi Fıstık Sokak’taki çalışmada 600 metrekare parke ve 100 m bordür, Alikahya Atatürk Mahallesi Seçkinler Sokak’taki 30 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde beton yol çalışmasında da 32 metreküp beton kullanıldığını söylediler. İzmit’in dört bir yanında benzer çalışmaların devam ettiği de kaydedildi.

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