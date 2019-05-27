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AP seçimlerinde aşırı sağcı partiler ile Yeşiller güç kazandı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler ve Yeşillerin oylarında artış, merkez partilerin oylarında düşüş oldu.
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Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından seçim sonuçlarına göre yayımlanan öncü tahminler, AB yanlısı partilerin halen parlamentonun 4'te 3'ünü oluşturacağını ortaya koysa da popülist partiler ve Yeşillerin önemli ölçüde oylarını artırdığını gösterdi. Toplam 751 milletvekillinin belirlendiği AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı. Seçim öncesinde 216 sandalyesi bulunan EPP'nin milletvekili sayısı 173'e düşerken, bu partiyi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Böylece, Sosyal Demokratlar da 40 koltuk kaybetmiş oldu. Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı. Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız ve diğer adaylardan seçildi. Aşırı sağcı partiler, AP'deki 3 siyasi grup olan Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR), Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) ve Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi'de (EFDD) temsil ediliyor. Söz konusu partilerin, AP seçimlerinden sonra tek çatı altında toplanarak birlikte hareket etmeye yönelik ittifak arayışı ve girişimleri de bulunuyor. Geleneksel olarak merkez sol ve merkez sağ siyasi gruplarca yönetilen AP'de aşırı sağcı partilerin sandalye sayısını artırarak parlamentoyu bölebileceği ve karar alma süreçlerini zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor. Öte yandan, 2014 yılında katılımın yüzde 42,6 oranında gerçekleştiği AP seçimlerinde, 2019'da sandığa gitme oranının yüzde 51'e yükselmesi dikkati çekti.

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