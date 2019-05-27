Kocaeli’nin halk plajları, dünyanın en güzel plajlarını aratmıyor. Akdeniz sahillerinde görülebilecek ender güzellikteki plajlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eli değince cazibe merkezi haline geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM) de 2019 deniz sezonunu, eğitim öğretim döneminin bittiği hafta başlatacak. Yazın 1 milyondan fazla turisti ağırlayan sahillerde vatandaşlar, 15 Haziran 2019 tarihinden itibaren yeni deniz sezonunun tadını çıkaracak.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

KOSKEM, 2019 yılı deniz sezonu cankurtaranlık projesi için ilk toplantısını geçtiğimiz ay yapmıştı. Toplantıya katılan kurum, Gönüllü İtfaiyeci ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yeni sezonda yapılacak çalışmalar hakkında istek, görüş ve önerileri değerlendirirken 15 Haziran 2019 tarihinde yeni deniz sezonunun açılacağını karar almıştı. Hummalı çalışmalarını sürdüren KOSKEM, bir yandan havuzlarda cankurtaranlık eğitimleri verirken bir yandan da vatandaşların can güvenliği için sahillerde gerekli önlemlerin bir bir alındığını belirtti.

MAVİ BAYRAKLI 6 HALK PLAJI

İzmit Körfezi’ne atık suların akmasını engelleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödül olarak İlk Mavi Bayrağını, 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Plajı ile aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarısı her geçen yıl artarak devam etti. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında üçüncü Mavi Bayrağını Kerpe Plajı, 2017 yılında dördüncü mavi bayrağını Bağırganlı Halk Plajı, 2018 yılında ise beşinci mavi bayrağını Kumcağız Halk Plajı ile aldı. Bu yıl ise Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı, Mavi Bayrak aldı. Kocaeli’nde mavi bayraklı plajların sayısı 6’ya yükseldi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ CANKURTARANLIK HİZMETİ

15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak yeni sezon, 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 18.00’de sona erecek. Sezon boyunca İzmit Körfezi’nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile Kandıra’da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları dâhil olmak üzere birçok bölgede haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verilecek.